Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Polizei kontrolliert E-Scooter

Heidekreis (ots)

04.11.2024 / Polizei kontrolliert E-Scooter

Soltau: Am vergangenen Mittwochnachmittag führten mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis E-Scooter-Kontrollen in Soltau, Schneverdingen und Neuenkirchen durch. Bei der mehrstündigen Aktion wurden über 30 Personen auf ihrem elektrischen Gefährt kontrolliert. Dabei stellte die Polizei etliche Verstöße fest.

Es fällt immer wieder auf, dass viele Nutzende gar nicht so genau wissen, an was alles gedacht werden muss, wenn man sich mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum bewegt. Unwissenheit schützt da natürlich nicht, zumal Unfälle oft mit Personenschäden enden - auch deswegen werden weitere Kontrollen im Bereich der Polizeiinspektion Heidekreis folgen.

Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, Martin Schwanitz, erklärt in einem kurzweiligen Video unter https://www.youtube.com/watch?v=RPL_RgcOixY welche Regeln für E-Scooter gelten.

