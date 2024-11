Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Wietzendorf, Einbruchsversuch 2. Bispingen, zwei Einbrüche 3. Munster, Scooter-Fahrt unter Beeinflussung

1. Wietzendorf, Einbruchsversuch:

Am Freitag, zwischen 19:20 Uhr bis 19:40 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses im Dethlinger Weg aufzuhebeln. Die Täter wurden jedoch bei der Tatausführung gestört, wodurch der Einbruchsversuch abgebrochen wurde. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Wietzendorf unter 05196 963760 entgegen.

2. Bispingen, zwei Einbrüche:

In der Dorfstraße im Ortsteil Hützel der Gemeinde Bispingen kam es am Freitagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, zu zwei Einbrüchen. Durch das Einschlagen von Fenstern, verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus. Die Räumlichkeiten der Wohnhäuser wurden durch die Täter durchsucht. Bei Hinweisen zu der Tat oder verdächtigen Fahrzeugen sowie Personen wenden Sie sich an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau (05191-93800).

3. Munster, Scooter-Fahrt unter Beeinflussung:

Am Samstagabend wurde im Stadtgebiet Munster durch Polizeibeamte ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der E-Scooter wies kein Versicherungsschutz auf. Zudem konnten bei dem Beschuldigten im Rahmen der Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auch stand der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daraufhin wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und die Betäubungsmittel sichergestellt. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde dem Beschuldigten untersagt.

4. Walsrode, Trunkenheitsfahrt:

Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am frühen Sonntagmorgen im Stadtgebiet Walsrode ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Soltau mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt.

5. L 190, Verkehrsunfall, Motorradfahrer schwerverletzt:

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der L190 im Einmündungsbereich zur K154 (Abzweig "Lindwedel") ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Hierbei übersah der 29-jährige Fahrzeugführer des Pkw im Zuge eines Abbiegevorganges den entgegenkommenden erst 16-jährigen Motorradfahrer. Es kam nahezu zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug in den Grünstreifen geschleudert wurde. Bei der Kollision wurde der erst 16-jährige Fahrzeugführer des Motorrades schwer verletzt einem Krankenhaus in Hannover zugeführt.

6. A 7, Trunkenheitsfahrt:

Am Sonnabendnachmittag wird durch Verkehrsteilnehmer der Fahrer eines Mazda gemeldet, der durch seine Fahrweise bereits mehrere "Beinahe-Unfälle" auf der BAB 7 im Bereich Soltau verursacht habe. Als die eingesetzten Beamtinnen ihn im Bereich Bad Fallingbostel auf der Autobahn feststellen, können sie diese Fahrweise selbst beobachten. Bei bis zu 170 km/h wird der Pkw in starken Schlangenlinien über die Autobahn geführt. An der Rastanlage Allertal gelingt es schließlich den Pkw mit Unterstützung einer weiteren Funkstreifenwagenbesatzung anzuhalten und den 45-jährigen Fahrer aus Zarrentin zu kontrollieren. Bei diesem wird deutlich Alkoholgeruch festgestellt und ein durchgeführter Test ergibt einen Wert von 2,01 o/oo. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wird sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

