POL-HK: Honerdingen: Einbruch: Tresor aus Bäckerei entwendet - Polizei sucht Zeugen; Walsrode: Wechselkasse gestohlen; Munster: Einbrecher gelangen nicht ins Haus

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.11.2024 Nr. 1

10.11 / Einbruch: Tresor aus Bäckerei entwendet - Polizei sucht Zeugen Honerdingen: Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 19.00 und 19.30 Uhr begaben sich Unbekannte zum rückwärtigen Bereich einer Bäckerei, drangen gewaltsam über eine Zugangstür ein und entwendeten aus dem Gebäude einen mehrere Hundert Kilogramm schweren Tresor. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zum Tatgeschehen, den Tätern und dem Verbleib des Tresors nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

10.11 / Wechselkasse gestohlen

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Sonntagnachmittag aus einer Bar an der Quintusstraße die Wechselgeldkasse. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/48640

10.11 / Einbrecher gelangen nicht ins Haus

Munster: Am Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.00 und 17.15 Uhr versuchten Unbekannte durch Aufhebeln von Fenstern in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Bruch einzusteigen. Augenscheinlich gelangten die Täter nicht in das Gebäudeinnere. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

