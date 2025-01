Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Schmuck und Handtasche

Sankt Augustin (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sankt Augustin stahlen Unbekannte Schmuck und eine Handtasche. Am Donnerstagmorgen (30. Januar) verließ ein Ehepaar in Niederpleis gegen 08:15 Uhr gemeinsam ihr Haus in der Straße "Birkenbusch". Als die Frau gegen 19:00 Uhr nachhause zurückkehrte, stellte sie den Einbruch fest. Ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige hatten offenbar die zum Garten hin gelegene Terrassentür aufgehebelt und waren so in das Gebäudeinnere gelangt. Hier durchwühlten sie in nahezu allen Räumen Schränke und Schubladen. Dabei fanden sie eine schwarze Handtasche, zwei hochwertige Fingerringe, eine goldene Halskette mit Herzanhänger und diversen weiteren Echt- und Modeschmuck. Die Unbekannten konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm eine Anzeige auf. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tat, Tätern oder zum Verbleib der Beute machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3321. Experten der Kriminalpolizei Siegburg bieten das ganze Jahr über kostenlose und individuelle Beratungen zum Thema Einbruchschutz. Für weitere Informationen oder Termine: 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #Riegelvor

