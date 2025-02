Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Taschendieb bestiehlt Rentnerin + Tiguan zerkratzt + Passat beschädigt + Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß + Plakat beschmiert + Wahlplakat gestohlen +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Taschendieb bestiehlt Rentnerin

Ein Langfinger hatte es am Montagnachmittag (03.02.2025) auf das Portemonnaie einer Rentnerin aus Bad Vilbel abgesehen. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr griff der Dieb in einem Discounter in der Frankfurter Straße unbemerkt in den Jutebeutel, den die Bad Vilbelerin bei sich trug und entwendete das Portemonnaie. Darin befanden sich unter anderem 160 EUR Bargeld. Das Fehlen des Geldbeutels bemerkte die Frau erst an der Kasse. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010). Die Polizei empfiehlt, Geldbörsen nur in verschließbaren Hand- oder Umhängetaschen und dann auf der Körpervorderseite zu tragen. Noch besser ist es, das Portemonnaie in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Lassen Sie Handtaschen beim Einkauf oder im Restaurant niemals unbeaufsichtigt und hängen Sie sie nicht an Stuhllehnen oder Garderoben.

Friedberg: Tiguan zerkratzt

Auf dem Parkplatz des Friedberger Bürgerhospitals zerkratzte ein Unbekannter am Montagnachmittag (03.02.2025) den Lack eines schwarzen VW Tiguan. Der Volkswagen parkte von 15:15 Uhr bis 15:40 Uhr auf dem Parkplatz in der Ockstädter Straße. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Passat beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum von Sonntag (02.02.2025), 20:00 Uhr bis Montag (03.02.2025), 08:00 Uhr in Bad Vilbel einen schwarzen VW Passat. Das Fahrzeug war in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Durch mehrere Kratzer im Lack des Wagens entstand ein Schaden von 5.000 EUR. Die Bad Vilbeler Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06101 54600).

Butzbach: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Montagmorgen gegen 07:20 Uhr in der "Große Wendelstraße" in Butzbach. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 39-jährige Audi-Fahrerin aus Butzbach beim Linksabbiegen in die Straße "In der Alböhn" den entgegenkommenden Opel Astra eines 27-jährigen Butzbachers. Beide Fahrzeugführer trugen bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen davon. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Rosbach: Plakat beschmiert

Im Rahmen der Streife fiel Beamten der Polizeistation Friedberg in Rosbach in der Nacht zu Dienstag (04.02.2025) gegen 02:00 Uhr in der Dieselstraße eine Hakenkreuz-Schmiererei auf einem Konzertplakat auf. Wann das Plakat beschmiert wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Wahlplakat gestohlen

Unbekannte stahlen in der Zeit von Samstag (01.02.2025), 20:00 Uhr und Sonntag (02.02.2025), 11:00 Uhr in der Friedberger Kaiserstraße ein Wahlplakat der Partei "Freie Wähler". Das Plakat war in Höhe der Hausnummer 108 angebracht. Hinweise werden durch die Friedberger Polizei telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

