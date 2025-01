Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Folgemeldung zu Breisach: Kleidercontainer in Brand gesetzt - Verursacher ermittelt

Freiburg (ots)

Breisach- Dem Polizeirevier Breisach ist es im Rahmen der weiteren Ermittlungen gelungen, den Verursacher für den Containerbrand zu ermitteln. Ein strafunmündiges Kind im Alter von 13 Jahren hatte wie bereits vermutet, brennende Feuerwerkskörper in den Altkleidercontainer geworfen und dadurch den Brand ausgelöst. Im Rahmen der Ermittlungen konnten auch drei Jugendliche ermittelt werden, welche ebenfalls durch Feuerwerkskörper mehrere Abfallbehälter im Bereich der Breisgau-Halle und des Schulzentrums in Brand gesteckt hatten. Diese werden bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht.

Ursrpungsmeldung vom 16.12.2024:

Breisach: Kleidercontainer in Brand gesetzt. Breisach - Die Freiwillige Feuerwehr Breisach musste am Samstag, 14.12.2024 gegen 19:45 Uhr zum Brand eines Kleidercontainers im Bereich der Breisgau-Halle ausrücken. Zum Ablöschen der Altkleider musste der Container durch die Feuerwehr aufgebrochen werden. In unmittelbarer Nähe wurden zum Teil abgebrannte Feuerwerkskörper aufgefunden. Diese stehen vermutlich in Zusammenhang mit der Brandursache. Die Höhe des Sachschadens liegt im niederen dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen.

