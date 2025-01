Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Räuberischer Diebstahl - dringend tatverdächtiger in Haft

Ein 22 Jahre alter Mann versuchte am Samstagnachmittag, 04.01.2025, kurz vor 17 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Kaiser-Joseph-Straße auf Höhe des Münsterplatzes Kleidung zu entwenden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte der dringend Tatverdächtige ein Oberbekleidungsstück im Wert von über 1000 EUR zu entwenden. Anschließend ergriff der 22-Jährige die Flucht und wurde dabei von einem Ladendetektiv verfolgt.

Als der Flüchtige im Bereich der Karlstraße gestellt werden konnte, widersetzte sich dieser den Festhalteversuchen des Ladendetektivs. Dem dringend Tatverdächtigen gelang zunächst erneut die Flucht, ehe er nahe dem «Alten Friedhof» erneut vom Ladendetektiv gestellt werden konnte. Auch hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Ladendetektiv leicht verletzt wurde. Mehrere Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und konnten den Ladendieb gemeinsam mit dem Geschädigten bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige tunesischer Staantsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft.

