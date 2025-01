Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei gelingt Festnahme von vier Tatverdächtigen im Zusammenhang mit der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter"

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2025, konnten durch die Polizei Freiburg insgesamt vier männliche Tatverdächtige festgenommen werden. Sie stehen im dringenden Verdacht, an Betrugsdelikten mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" beteiligt gewesen zu sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand spielte sich der erste Sachverhalt, welcher mit der Festnahme von zwei Tatverdächtigen endete, in Stegen bei Kirchzarten ab.

Die Geschädigte wurde bereits am Abend des 01.01.2025 erstmals von einem unbekannten Täter, welcher sich als Polizeibeamter ausgab, angerufen. In der bis am Donnerstagmorgen, 02.01.2025, andauernden Kommunikation wurde die Geschädigte schließlich dazu aufgefordert, ihre im Haus befindlichen Wertgegenstände in einem Kochtopf vor der Haustür abzustellen. Die Frau wurde im Verlauf des Gesprächs misstrauisch und informierte kurz darauf einen Bekannten, welcher die Betrugsmasche durchschaute und daraufhin die echte Polizei verständigte.

Kurze Zeit später konnte ein Tatverdächtiger vor dem Wohnhaus der Geschädigten und ein weiterer Tatverdächtiger im unmittelbaren Nahbereich festgenommen werden.

Wenige Stunden später, gegen 15:30 Uhr, kam es in Schallstadt zu einem ähnlichen Betrugsversuch. Auch hier wurde eine Geschädigte von einem falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert und aufgefordert, Wertgegenstände vor die Tür zu stellen. Jedoch wurde auch hier die Geschädigte misstrauisch und setzte einen Angehörigen über den Sachverhalt in Kenntnis, welcher kurz darauf die echte Polizei informierte. Ein Tatverdächtiger konnte kurze Zeit später an der Wohnanschrift der Geschädigten festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein weiterer Tatverdächtiger in Freiburg festgenommen werden.

Drei der vier Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Gegen den vierten Tatverdächtigen wurde ein bereits bestehender Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg. Mögliche weitere Geschädigte, die Betrugsopfer geworden sind und dabei Geld oder Wertgegenstände übergeben haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel. 0761 882 2880).

Das können Sie tun, um sich und andere vor Telefonbetrügern zu schützen:

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Seien Sie stets misstrauisch. - Rufen Sie im Verdachtsfall die Polizei an. Wählen Sie dazu die Notrufnummer 110, jedoch erst nachdem Sie das Gespräch mit den möglichen Betrügern durch Auflegen beendet haben. - Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich. - Informieren Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder über diese Betrugsformen. Hinweise und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell