Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: Gefährliche Körperverletzung mittels Glas

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 04.01.2025, gegen 23:50 Uhr gerieten eine 26-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann, welche eine Bar auf dem Feldberg am August-Euler-Platz besuchen wollten, in Streit. Nach derzeitigem Kenntnisstand beleidigte die Frau zunächst den Mann beim Betreten des Lokals und versuchte, ihn im weiteren Verlauf mit einem Glas am Kopf zu treffen. Dies konnte durch den Mann mit dem Arm abgewehrt werden. Im weiteren Verlauf wurde der Mann durch die Frau mit Kraftausdrücken beleidigt und mit Schlägen ins Gesicht attackiert. Der Mann erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter Tel. 07653/96439-0 oder 07651/9336-0, zu melden.

/and

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell