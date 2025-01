Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorsätzlich Fehlalarm verursacht

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.01.2025, gegen 01:15 Uhr, ist beim Geschäftszentrum am Europaplatz in Weil am Rhein ein Brandalarm unberechtigt ausgelöst worden. Die Brandmeldeanlage des Geschäftskomplexes hatte im Keller einen Alarm ausgelöst. Die Rettungskräfte rückten aus, konnten jedoch kein entsprechendes Ereignis feststellen. Zeitnah konnte ein 31jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, der den Brandalarm unberechtigterweise ausgelöst hatte. Wegen Missbrauch von Notrufen wird eine Anzeige gegen den Tatverdächtigen vorgelegt.

