POL-FR: Freiburg: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 04.01.2025, gegen 1.45 Uhr sind Unbekannte in eine Firma in der Fuhrmanngasse in Freiburg-Hochdorf eingebrochen und hatten dort mehrere Notebooks und technische Geräte entwendet.

Die Höhe des Sachschadens und des Diebesguts ist derzeit noch nicht abschließend bekannt.

Bei der Täterschaft soll es sich um mindestens zwei maskierte Männer gehandelt haben, die wie folgt beschrieben werden können:

- ca. 20-40 Jahre alt - ca. 170-180 cm groß - eine Person trug eine weiße Kappe und einen weissen Mantel - eine Person trug einen Trainingsanzug mit Kaputze und eine helle Weste

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können. Hierbei sind auch Wahrnehmungen von Interesse, die bereits vor oder auch nach der Tat gemacht wurden.

