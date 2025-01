Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Ausgelaufene Betriebsstoffe bringen Autofahrer ins Schleudern - 12000 Euro Sachschaden

Freiburg

Mit seinem Fiat Doblo befuhr am Sonntag, 05.01.2025 gegen 14.40 Uhr ein 20 Jahre alter Mann die A 98 aus Richtung Rheinfelden und beabsichtigte auf die A5 in Richtung Karlsruhe auf die Autobahn aufzufahren. Im Bereich der Überleitung kam er aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe eines unbekannten Pkws ins Schleudern und prallte rechtsseitig gegen die Leitplanke. Der 20-jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. An der Leitplanke entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Überleitung auf die A5 wurde zeitweise komplett für die Reinigung der Fahrbahn gesperrt.

