HZA-KI: Standortwechsel des Zollamts Kiel/ Hinweise zur Erreichbarkeit

Kiel,Schwentinental, (ots)

Das bisherige Zollamt Kiel in der Auguste-Viktoria-Straße 6 in 24116 Kiel schließt am 22. Oktober 2024 mit Ablauf der Öffnungszeiten endgültig seine Pforten.

Es nimmt seinen Dienstbetrieb am 25. Oktober 2024 in der neu erbauten Liegenschaft in der Gutenbergstraße 22 - 24 in 24223 Schwentinental ( Stadtteil Raisdorf ) wieder auf.

Durch die Umzugsarbeiten ist das neue Zollamt Kiel vom 23.10.2024 bis 24.10.2024 nicht erreichbar.

Für Wirtschaftsbeteiligte besteht jedoch die Möglichkeit, am 23.10. und 24.10.2024 Abfertigungen beim Zollamt Wik, Uferstraße 6 in 24106 Kiel, vorzunehmen. Postabfertigungen können in diesen zwei Tagen NICHT vorgenommen werden.

Übersicht über die künftigen Öffnungszeiten des Zollamts Kiel in Raisdorf-Schwentinental:

Öffnungszeiten vom 1. Oktober bis 31. März:

Montag bis Freitag 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr. (Postabfertigung Montag 7.00 Uhr - 17.30 Uhr, Dienstag bis Freitag 7.00 Uhr - 16.00 Uhr).

Öffnungszeiten vom 1. April bis 30. September:

Über die oben genannten Öffnungszeiten hinaus ist das Zollamt Kiel von April bis Ende September an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 6.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.

