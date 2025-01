Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Bargeld aus unverschlossenem Fahrzeug gestohlen - mehrere Pkw und Garagen auf Verschlussverhältnisse überprüft

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 03./04.01.2025, entwendeten Unbekannte Bargeld aus einem unverschlossenen Pkw, welcher in der Kraftwerkstraße geparkt war. Zuvor wurde von der gleichen Täterschaft mehrere Wohngebäude, Garagen und weitere Pkws in der Niederholzstraße und der Ritterstraße auf ihre Verschlussverhältnisse überprüft. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) hat die Ermittlungen übernommen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug und Garagen abschließen!

md/ts

