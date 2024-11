Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer

Horhausen (ots)

Am gestrigen frühen Abend gegen 17:26 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus ein unsicher geführter, grauer Ford Focus auf der B256 zwischen Bruchermühle und Güllesheim gemeldet. Das Fahrzeug würde in Schlangenlinien geführt und sei zeitweise in den Gegenverkehr geraten, wodurch entgegenkommende Fahrzeug hätten abbremsen und ausweichen müssen. Unter anderem sei es in Höhe der Apotheke in Horhausen zu einer solchen, gefährlichen Situation mit dem Begegnungsverkehr gekommen. Die sofort entsandte Streifenwagenbesatzung konnte den 67-jährigen Fahrzeugführer noch in Horhausen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Zeugen, insbesondere durch den Beschuldigten gefährdete Fahrzeugführer, werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell