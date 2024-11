POL-PDNR: Ohne Führerschein unterwegs gewesen

Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 27.11.2024, gegen 12.45 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einem Ladendiebstahl. Hierbei entwendete eine bislang unbekannte Täterin verschiedene Artikel und verstaute diese in einem dunklen Kunststoff-Einkaufskorb. Sie konnte den Markt anschließend, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen. Es liegt folgende Beschreibung der Beschuldigten vor: weiblich, ca. ...

mehr