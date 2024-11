Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Täterin gesucht

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 27.11.2024, gegen 12.45 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einem Ladendiebstahl. Hierbei entwendete eine bislang unbekannte Täterin verschiedene Artikel und verstaute diese in einem dunklen Kunststoff-Einkaufskorb. Sie konnte den Markt anschließend, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen. Es liegt folgende Beschreibung der Beschuldigten vor: weiblich, ca. 20 Jahre alt; Bekleidung: schwarze Jacke, schwarze, zerrissene Jeans-Hose, schwarze Baseballkappe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell