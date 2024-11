POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Linz/Rhein (ots) - Am 27.11.2024 um 14:54 Uhr wurde durch die Leitstelle Montabaur ein Brand in einem Wohnhaus an der Asbacher Str. in Linz gemeldet. Durch die sofort eintreffende Feuerwehr konnte der Brand bestätigt und bekämpft werden. Eine Personenrettung war nicht erforderlich. Aufgrund des Feuerwehr-Einsatzes kam es zu einer Vollsperrung der Asbacher Str. im Bereich der Einsatzstelle. Glücklicherweise entstand ...

