POL-FR: Zell im Wiesental: Drei Fahrzeuge auf Parkplatz von Einkaufsmarkt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 05.01.2025, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 20:45 Uhr, ist in der Waldshut Straße in Bad Säckingen ein Unbekannter auf ein geparktes Auto aufgefahren und hat sich unerlaubt entfernt. Der Pkw Smart war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Unbekannter Fahrzeuglenker fuhr auf das geparkte Auto mutmaßlich mit nicht geringer ...

