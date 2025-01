Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auf geparkten Pkw auf- und dann davongefahren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.01.2025, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 20:45 Uhr, ist in der Waldshut Straße in Bad Säckingen ein Unbekannter auf ein geparktes Auto aufgefahren und hat sich unerlaubt entfernt. Der Pkw Smart war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Unbekannter Fahrzeuglenker fuhr auf das geparkte Auto mutmaßlich mit nicht geringer Geschwindigkeit auf. Mehrere Fahrzeugteile verteilten sich über der Fahrbahn. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die entsprechenden Maßnahmen zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet oder wahrgenommen haben, sich unter der 07761 934-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell