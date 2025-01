Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht nach Parkvorgang

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.01.2025, in der Zeit zwischen 00:30 und 01:30 Uhr, hat ein unbekannter Pkw-Lenker in der Mumpferfährstraße in Bad Säckingen ein geparktes Auto angefahren. Der unbekannte Pkw-Lenker eines schwarzen Kleinwagens mit LÖ-Kennzeichen war beim Rückwärtsausparken gegen einen geparkten Pkw Mercedes eines 85-Jährigen gestoßen. Der geparkte Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der schwarze Kleinwagen. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 5000 Euro belaufen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit dem Polizeirevier in Bad Säckingen unter 07761 934-0 in Verbindung zu setzen.

