Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr/Rickenbach: Verfolgungsfahrt mit betrunkenem Autofahrer - Zeugen und Beteiligte gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.01.2025, gegen 23:15 Uhr, ist in Wehr-Brennet ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet und in einem Ortsteil von Rickenbach gestellt worden. Der VW Golf eines 46jährigen sollte in der Basler Straße in Wehr-Brennet einer Kontrolle unterzogen werden. Die Haltezeichen der Polizei wurden ignoriert und der Pkw-Lenker versuchte sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit innerorts und mutmaßlich rücksichtslosem Verhalten erstreckte sich die Hinterherfahrt von Brennet nach Öflingen über Wehr bis in einen Ortsteil von Rickenbach. Dort konnte der Pkw-Lenker kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Der Alkotest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille, was der Grund für die Flucht vor der Polizei gewesen sein dürfte. Eine Blutprobe und das Einbehalten des Führerscheines waren die Folge. Das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761 934-0, bittet Zeugen oder Beteiligte der Verfolgungsfahrt, sich zu melden. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine entsprechende Anzeige gegen den Verdächtigen vorgelegt.

