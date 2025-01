Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg-Dangstetten: Motorradfahrer beim Anfahren vom Fahrbahnrand übersehen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.01.2025, gegen 14:00 Uhr, ist auf der Küßnacher Straße in Dangstetten der Fahrer eines Leichtkraftrades von einem anfahrenden Transporter übersehen worden. Ein 17jähriger Fahrzeuglenker war mit seinem Leichtkraftrad auf der Ortsdurchfahrt in Dangstetten unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand befand sich ein Kleinlaster eines 28jährigen Zustellers. Beim Vorbeifahren am Kleinlaster fuhr der 28Jährige in die Fahrbahn ein, ohne den ordnungsgemäß auf der Ortsdurchfahrt befindlichen Zweiradlenker zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich der 17jährige Zweiradlenker leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden dürfte sich auf etwa 9000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell