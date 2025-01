Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Streitigkeit an Ampelanlage

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.01.2024, gegen 14:00 Uhr, ist es an der Ampelanlage im Bereich des Grenzübergangs Waldshut zu einer Streitigkeit zwischen zwei Autofahrern gekommen. Ein 33jährige Pkw-Lenker fuhr an der Ampelanlage nach links in Richtung Grenzübergang und konnte verkehrsbedingt den Einmündungsbereich nicht vollständig verlassen. Ein 34jähriger Autofahrer konnte dadurch seine Fahrt nicht fortsetzen. Ein noch ungeklärtes Handzeichen der Beifahrerin des 33Jährigen veranlasste den 34Jährigen, sein Auto zu verlassen, um diese zur Rede zu Stellen. Es kam zum Streit. Der aufgebrachte 34Jährige habe dabei das Auto des 33Jährigen beschädigt. Nachdem die Straße wieder frei war, fuhren beide weiter. Die Polizei ermittelt gegen die Beteiligten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell