POL-UL: (BC) Langenenslingen - Kalb gestohlen

Unbekannte stahlen von Dienstag auf Mittwoch das Tier in Ittenhausen.

Am Mittwoch stellte der Eigentümer das Fehlen eines Kalbes auf einem Bauernhof in Ittenhausen fest. Das befand sich in einer Kälberbox auf der Rückseite der Stallungen. Dass das Kalb "ausbüxte" kann wohl ausgeschlossen werden, da die Verriegelung geschlossen war. Wer das Kalb stahl, ist nicht bekannt. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

