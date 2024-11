Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Vorfahrt missachtet

Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Giengen.

Um 14.25 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem VW die Seestraße. An der Kreuzung wollte sie die Giengener Straße geradeaus in Richtung Kurzer Weg überqueren. Da ihre Sicht wohl durch einen Bus eingeschränkt war, übersah sie eine von rechts kommende 26-Jährige mit einem Ford. Die hatte Vorfahrt. Beide Fahrerinnen bremsten wohl noch, stießen aber in der Kreuzung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden auf rund 1.000 Euro.

