Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Autofahrer tödlich verunglückt

Am Mittwoch kam nach einem Unfall bei Tannheim für einen 55-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Gegen 19.40 Uhr war der 55-Jährige mit seinem Jeep Wrangler auf der L 300 von Kirchdorf in Richtung Egelsee unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er wohl rechts neben der Fahrbahn ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Straße ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrmals an einem Abhang. Das Fahrzeug kam auf der linken Seite an einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-320) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Am Auto entstand Totalschaden von rund 35.000 Euro.

