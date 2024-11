Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (RV)(BC) Ingoldingen

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Ulm (ots)

Ein abgefahrener Außenspiegel und rund 250 Euro Schaden an einem Lkw sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr. Auf halber Strecke zwischen Michelwinnaden und Winterstettendorf geriet der Fahrer eines schwarzen, vierachsigen Kippfahrzeugs mit Biberacher Kennzeichen auf der K 7560 zu weit nach links und touchierte dabei den Lkw, dessen Fahrer gleichzeitig in Fahrtrichtung Winterstettendorf unterwegs war. Der Unfallverursacher setzte mit seinem schwarzen Lkw die Fahrt fort ohne anzuhalten. Die Ermittlungen hinsichtlich der Verkehrsunfallflucht führt der Polizeiposten Bad Waldsee. Bei sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfall oder dem Fahrer des schwarzen Lkw ist dieser unter Tel. 07524/4043-0 zu erreichen.

