Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presseerstmeldung Schwerer Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Montabaur, BAB 3, Fahrtrichtung Köln

Heiligenroth (ots)

Gegen 08.13 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der Parallelfahrbahn zur BAB 3, Anschlussstelle Montabaur, in Höhe der Tank- und Rastanlage Montabaur gemeldet. Hier war ein PKW auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Unfallaufnahne dauert an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell