Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung zur Meldung Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 61, FR Norden

Pfalzfeld (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich auf dem rechten von drei Fahrstreifen der BAB 61 in FR Koblenz zwischen den Anschlussstellen Laudert und Pfalzfeld. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus Unachtsamkeit auf einen am Stauende stehenden LKW, welcher mit drei PKW beladen war, auf. Dieser 24-jährige Fahrer des auffahrenden Kleintransporters wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber bereits durch andere Verkehrsteilnehmer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte geborgen werden. Er erlitt mehrere Brüche an den Beinen und wurde in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestanden nicht. Der 54-jährige Fahrer des anderen LKW wurde nur leicht verletzt und ebenfalls in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen 3,5 Stunden gesperrt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig, der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei Emmelshausen, zwei Abschleppdienste sowie die Feuerwehr Pfalzfeld, Wiebelsheim und Rheinböllen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell