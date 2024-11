Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Bei Gegenverkehr überholt

Am Mittwoch erlitt ein 29-Jähriger bei einem Unfall bei Achstetten schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Der 29-Jährige war kurz vor 17 Uhr mit seinem Opel auf der K7523 von Ersingen in Richtung Achstetten unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve setzte er zum Überholen von zwei Fahrzeugen an. Im Überholvorgang kam ihm ein 63-Jähriger mit einem Ford Transit Kleinbus entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Opel-Fahrer nach links aus. Er streift noch den entgegenkommenden Kleinbus und kam von der Straße ab. Dort prallte er frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Alle sechs Insassen des Kleinbusses blieben unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße zeitweise aus beiden Richtungen gesperrt werden. Gegen 18.50 war die Fahrbahn wieder frei. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 22.000 Euro.

++++2218010 (BK)

Polizeipräsidium Ulm, Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell