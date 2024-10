Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Erfolgreicher Abschluss der Truppmann Module 1 und 2 der Feuerwehren Alpen, Sonsbeck und Xanten

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Die Feuerwehren Alpen, Sonsbeck und Xanten können auf den erfolgreichen Lehrgangsabschluss der Truppmann Module 1 und 2 blicken. Insgesamt 18 Teilnehmende haben vom 21. August bis zum 12. Oktober 2024 an dem umfassenden Lehrgang teilgenommen und sich damit auf ihre zukünftigen Aufgaben als Einsatzkräfte vorbereitet. In den vergangenen Wochen haben die Teilnehmenden nicht nur theoretisches Wissen erlangt, sondern auch praktische Fähigkeiten in verschiedenen Einsatzszenarien trainiert. Von der Brandbekämpfung über technische Hilfeleistung bis hin zur Ersten Hilfe - der Lehrgang deckte ein breites Spektrum an notwendigen Kompetenzen ab. Nach erfolgreich abgelegter Prüfung, stehen den drei Kommunen nun gut ausgebildete Nachwuchskräfte zur Verfügung, die bereit sind, im Ernstfall für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einzutreten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell