FW Alpen: Sicherheit im Einsatz: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alpen trainiert auf Training-Base in Weeze

Ob Kabelbrand oder unbeabsichtigtes Fehlverhalten - aus einem Brand an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln kann sich schnell eine Katastrophe entwickeln, die für das Personal der Feuerwehr zur Herausforderung wird. Mit Schulungen wirkt die Westenergie AG dem entgegen und bereitet die Feuerwehr in ihren Partnerkommunen besser auf solche Einsätze vor. Auch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alpen hat das Angebot des Energiedienstleisters und Infrastrukturanbieters in Anspruch genommen und sich für den Ernstfall weitergebildet. "So, wie unsere Mitarbeitenden jeden Tag gesund und sicher nach Hause gehen, sollen dies auch die Menschen in unseren Partnerkommunen", sagte Nils Rudolph, Westenergie-Kommunalmanager.

Innerhalb der Schulung lernen die Einsatzkräfte Löschtechniken an elektrischen Anlagen, wie beispielsweise einem Kellerbrand im Gebäude oder mit einer Photovoltaikanlage, inklusive diverser Rettungsmöglichkeiten. Nach der theoretischen Einführung rund um das Thema elektrische Gefahren an der Einsatzstelle folgt die Praxis zum Beispiel in Form einer simulierten Personenrettung nach einem Stromunfall sowie die Brandbekämpfung an einer Trafostation. "Dies ist ein tolles Angebot mit hilfreichen Tipps, um sich auf solche Situationen besser vorzubereiten und zukünftig noch schneller Leben zu retten", sagte Michael Hartjes, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Alpen.

Die Feuerwehrschulungen finden auf der Training-Base Weeze statt, - einem ehemaligen Kasernengelände am Flughafen-Ring. Über 25.000 Einsatz- und Führungskräfte von Feuerwehren, Polizei, Katastrophenschutz und militärischen Spezialeinheiten trainieren jährlich am linken Niederrhein. Auf über 60 Hektar bietet das in Europa einzigartige Trainingszentrum unzählige Möglichkeiten eines effektiven und realistischen Einsatztrainings.

