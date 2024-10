Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ladendiebin ertappt

Baden-Baden (ots)

Am Montag kam es gegen 17:40 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Lange Straße zu einem Ladendiebstahl. Eine Frau soll an einer hochwertigen Creme das Sicherungsetikett entfernt und den Artikel in einem mitgeführten Kinderwagen verstaut haben bevor sie den Laden ohne zu bezahlen verließ. In Baden-Baden, Oos war eine 35 Jahre alte Frau am Dienstag auf Diebestour in einem Drogeriemarkt in der Straße "Gewerbepark Cite" unterwegs. Gegen 12 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie die Diebin Waren im Wert von über 200 Euro in ihrem mitgeführten Kinderwagen verstaute. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnten die Frau kontrollieren. Die Polizei geht davon aus, dass die Ladendiebin bereits am Montag den gleichgelagerten Diebstahl begangen hat. Die gestohlenen Waren wurden dem Markt ausgehändigt, der Frau ein Hausverbot ausgesprochen. Auf sie wartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

