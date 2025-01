Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 126/ Gemarkung Oberried: Verkehrsunfallflucht durch Linienbus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 02.01.2025, gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der L 126 zwischen St. Wilhelm und Oberried ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Linienbus die L126 vom Notschrei kommend in Richtung Oberried. Vermutlich aufgrund der dort herrschenden Schneeglätte geriet der Bus ins Rutschen und kollidiert mit zwei auf der Gegenfahrbahn befindlichen Fahrzeugen. Außerdem fuhr der Bus auf ein ebenfalls in Richtung Oberried stehendes Auto auf. Der Fahrer des Busses soll anschließend ausgestiegen, den Schaden am Bus in Augenschein genommen und ein kurzes Gespräch mit einer der Unfallbeteiligten geführt haben. Danach entfernte sich der Mann mit seinem Linienbus und den darin befindlichen Fahrgästen von der Unfallstelle.

Der Unfallverursacher konnte im Rahmen einer Fahndung auf der BAB 5 Höhe Freiburg-Mitte von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Führerschein, die dazugehörige Berufskraftfahrerqualifikation sowie die Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung des 67-Jährigen abgelaufen waren.

Bei dem Verkehrsunfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Alledings entstand Sachschaden von über 10.000 EUR.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach den Fahrgästen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Bus befunden haben sollen. Sie werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Freiburg in Verbindung zu setzen.

ak

