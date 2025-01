POL-FR: Großbrand in Bonndorf im Schwarzwald: Löscharbeiten am ehemaligen Landhaus Walkenmühle dauern an - ERSTMELDUNG

Freiburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des 6. Januar 2025 wurde in eine Apotheke in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Eine Anwohnerin hörte gegen 3:00 Uhr einen lauten Knall. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die weiteren ...

