Freiburg (ots) - Ereigniszeit: 05.01.2025, gegen 06:30 Uhr Bei der Integrierten Leitstelle in Waldshut wurde am 05.01.2025, gegen 06:40 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass offenbar ein Zigarettenautomat gesprengt worden war. Der betroffene Automat befand sich unweit des Bahn-Haltepunktes in Wehr-Brennet. Durch die ...

mehr