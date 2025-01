POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden durch verlorene Ladung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 02.01.2025, gegen 15:00 Uhr, ist in Albbruck, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Albtalstraße, ein Pkw beim Rückwärtsfahren gegen ein geparktes Auto gestoßen. Die Lenkerin eines schwarzen Pkw stieß beim Rückwärtsausparken gegen einen auf dem Kundenparkplatz abgestellten Geländewagen (SUV) eines 51-Jährigen. Nach ...

mehr