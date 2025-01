Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Vorläufige Festnahme nach PKW-Aufbruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 31.12.2024 wurde die Polizei von einer Anwohnerin auf verdächtige Personen auf dem Parkplatz des Sportparks in der Ensisheimer Straße aufmerksam gemacht. Die Zeugin berichtete, dass sich drei Personen auffällig um geparkte Fahrzeuge bewegten. Bei der Anfahrt konnten Streifenbeamte mehrere Personen beobachten, die vom Parkplatz gegenüber dem Eisstadion in Richtung einer angrenzenden Häuserreihe in der Berliner Allee flüchteten. Bei der Überprüfung der geparkten Fahrzeuge stellten die Beamten fest, dass an einem PKW die Seitenscheibe eingeschlagen war. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine weiteren Fahrzeuge auf dem Parkplatz aufgebrochen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Das Polizeirevier Freiburg - Nord hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

bw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell