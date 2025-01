Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Parkrempler - Verursacherin unbekannt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2025, gegen 15:00 Uhr, ist in Albbruck, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Albtalstraße, ein Pkw beim Rückwärtsfahren gegen ein geparktes Auto gestoßen. Die Lenkerin eines schwarzen Pkw stieß beim Rückwärtsausparken gegen einen auf dem Kundenparkplatz abgestellten Geländewagen (SUV) eines 51-Jährigen. Nach dem Anstoß schaute die Fahrerin und der männliche Beifahrer kurz nach dem SUV. Beide Personen stiegen wieder ein und fuhren davon. Die Polizei bittet, mögliche weitere Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, in Verbindung zu setzen.

