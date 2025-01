Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verstoß gegen das Waffengesetz - Verdächtiger feuert in Silvesternacht Knallpatronen auf Straße ab

Freiburg (ots)

In der Silvesternacht, 01.01.2025, gegen 00:25 Uhr, soll im Innenstadtbereich von Bad Säckingen ein Tatverdächtiger mit einer angeblichen Maschinenpistole auf offener Straße Knallpatronen abgefeuert haben. Der zunächst Unbekannte wurde von Zeugen beobachtet, wie er im Bereich der Hauensteinstraße zahlreiche Schüsse mit einer augenscheinlichen Maschinenpistole in die Luft abgegeben hätte. Die verständigte Polizei konnte vor Ort keinen Waffenträger mehr feststellen. Im Laufe des Folgetages wurde von einem weiteren Zeugen eine Videosequenz auf einer Online-Plattform festgestellt, welche den Schützen einer Maschinenpistole in Bad Säckingen zeigen solle. Dies wurde der Polizei mitgeteilt und bekannt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnten unter anderem Gegenstände aufgefunden werden, welche zu einem 19jährigen Tatverdächtigen führten. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgte am Freitag, 03.01.2025, die Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen. Diese führte zum Auffinden der erlaubnisfreien Schreckschuss-Maschinenpistole und der entsprechenden Platzpatronen. Einen Waffenschein konnte der 19-Jährige nicht vorweisen. Waffen und Munition wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Gegen den Tatverdächtigen wird nach Abschluss der Ermittlungen Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz vorgelegt.

