Polizei Aachen

POL-AC: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Aachen (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in der Nacht zu Freitag (12.07.2024) zwei junge Männer in der Aachener Innenstadt gestellt. Sie stehen im Verdacht zuvor Graffiti an Haus- und Garagenwände gesprüht zu haben.

Gegen 00:45 Uhr beobachtete die Zeugin demnach mehrere Personen auf einem Baugerüst in der Bendelstraße. Als die Polizei eintraf, kletterten zwei Personen gerade von dem Gerüst herunter. Trotz Ansprache versuchten die beiden in unterschiedliche Richtungen zu flüchten. Der eine kam nur wenige Meter weit und lief einem Beamten direkt in die Arme. Der andere lief - gefolgt von zwei Polizisten - über die Annastraße, den Fischmarkt bis zum Münsterplatz, wo drei aufmerksame Menschen schließlich auf eine dunkle Ecke deuteten. Dort endete die Flucht somit auch für den zweiten Tatverdächtigen.

Beide Tatverdächtige, ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger hatten deutliche Farbspuren an den Händen und entsprechende Gegenstände (Spraydosen, Farbstifte) dabei. Die Beamten stellen diese Gegenstände, sowie die Handys der beiden jungen Männer sicher. Bei den Graffiti handelt es sich um die Schriftzüge "free all Antifas", "free Maya", sowie der Zahl 161.

Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Beide sind bereits polizeibekannt.

Personen, die Angaben zum Sachverhalt oder möglicherweise zu weiteren Straftaten der beiden machen können, sollen sich bei den Ermittlern des Staatsschutzes unter 0241 9577 35101 (außerhalb der Bürozeiten unter 0241 9577 34210) melden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell