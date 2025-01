POL-FR: Freiburg: Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden - Hundehalterin gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum vom 31.12.2024 bis 01.01.2025 kam es in Bad Krozingen zu einer Serie von Einbrüchen in Wohnhäuser. Die Tatorte befanden sich überwiegend im Ortsteil Hausen an der Möhlin, wo es zu zwei vollendeten Einbrüchen in der Rimsinger Straße sowie einem Einbruch im Schänzleweg kam. Darüber ...

