POL-FR: Bad Krozingen: Einbruchserie in Wohnhäuser über Silvester und Neujahr - Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom 31.12.2024 bis 01.01.2025 kam es in Bad Krozingen zu einer Serie von Einbrüchen in Wohnhäuser. Die Tatorte befanden sich überwiegend im Ortsteil Hausen an der Möhlin, wo es zu zwei vollendeten Einbrüchen in der Rimsinger Straße sowie einem Einbruch im Schänzleweg kam. Darüber hinaus wurde im Hauptort Bad Krozingen ein versuchter Einbruch in eine Wohnung in der Straße Am Römerbrunnen gemeldet.

Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in die betroffenen Objekte Zugang, indem sie Terrassen- und Balkontüren aufhebelte. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Der Diebstahlschaden wird derzeit auf einen vierstelligen Betrag beziffert. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Taten gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden rund um die Uhr durch den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegengenommen.

