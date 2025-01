Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten (Lkr. Breisgau Hochschwarzwald): Brand von Mülltonnen beschädigen Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.01.2025, wurde gegen 02:15 Uhr ein Brand an einem Wohnhaus in Hinterzarten gemeldet. Wie die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei feststellen konnten, standen drei Mülltonnen im Vollbrand. Die Müllbehälter standen allerdings nahe an einer Hauswand und beschädigten die Hausfassade und Glaselemente im Eingangsbereich. Der Rauch drang zudem teilweise über geöffnete Fenster in die darüber liegenden Wohnungen. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht konkret beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Die vom Rauch betroffenen Wohnungen wurden durch die Feuerwehr mittels Gebläsen durchlüftet. Es wird davon ausgegangen, dass in den Wohnungen kein Sachschaden entstand. Personen wurden keine verletzt. Die Feuerwehren Hinterzarten/Breitnau waren mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass unsachgemäß entsorgte Feuerwerkskörper die Brandursache waren. Wer diese jedoch in den Mülleimern entsorgte, konnte bislang nicht geklärt werden.

