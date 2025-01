Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbruch am Silvesterabend - Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstag, 31.12.2024, zwischen 17:45 und 19:30 Uhr, sind in der Dorfstraße in Weil-Ötlingen Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich durch Aufhebeln der Haustüre Zutritt zum Einfamilienhaus. Die Räumlichkeiten im gesamten Haus wurden betreten und nach Wertsachen gesucht. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Das Kriminalkommissariat Lörrach ermittelt und bittet um mögliche Hinweise unter 07621 176-0.

