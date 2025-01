Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zigarettenautomat im Seepark durch Unbekannte gesprengt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 01.01.2025, 23 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, einen Zigarettenautomaten beim Biergarten am Seepark in Freiburg gesprengt und stark beschädigt. Es wurden Zigarettenschachteln in bislang unbekannter Anzahl entwendet, die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

