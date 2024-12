LPI-SHL: Unbekannte zünden mehrfach Pyrotechnik

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter warfen Dienstagabend zwischen 20:30 Uhr und 20:35 Uhr vermutlich einen pyrotechnischen Gegenstand in einen Papierkorb in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen. Der Inhalt entzündete sich und konnte zum Glück durch einen Zeugen rechtzeitig bemerkt und gelöscht werden. Am Mülleimer entstand geringer Sachschaden. Der/die Verursacher sind derzeit noch nicht bekannt, weshalb die ...

mehr