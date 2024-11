POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Gangelt-Breberen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem an der Altenburgstraße abgestellten Fahrzeug und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen eine Handtasche, in der sich eine Geldbörse und ein Mobiltelefon befanden. Die Tat ereignete sich am 2. November (Samstag) zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr. Rückfragen bitte an: ...

