Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Fahrradfahrer

Arnstadt (ots)

Ein 84-jähriger Fahrer eines Ford befuhr gestern Morgen die Ichtershäuser Straße in Richtung Ichtershausen als ein 63-jähriger Fahrradfahrer auf dem dort befindlichen Radweg in gleiche Richtung fuhr. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes wollte der 84-Jährige nach rechts einbiegen und übersah offenbar den Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, der 63 Jahre alte Mann kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 100 Euro. (jd)

